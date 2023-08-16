التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بأهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، وذلك على هامش زيارته لمدينة السلوم.

ونفى الرئيس السيسي، وجود مكان في مصر لم تصل إليه يد التطوير والتنمية، بداية من أسوان وحتى الإسكندرية والسلوم، قائلًا إن الدولة وضعت رؤية لمكانتها واقتصادها وشكلها، حتى عام 2030.

وذكر أن مصر تعرضت لأزمتين خلال الأعوام الماضية، لم تكن سببًا فيهما إطلاقًا، معقبًا: «أزمة كورونا كان لها تأثير كبير على العالم، وإحنا مش السبب فيها، والحرب الروسية وآثارها، كمصر لم نأخذ قرارًا ورطنا فيه الدولة المصرية».

وأضاف: «إحنا في أزمة صحيح وبتكلم معاكم بكل وضوح، لكن ما نمر به هو تحدٍ من ضمن التحديات الكبيرة اللي قابلنها».