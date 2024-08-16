صحيفة: نتنياهو قرر إقالة جالانت

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت بعدما وصل التوتر بينهما إلى نقطة الغليان.

كانت الخلافات قد تجددت بين نتنياهو وجالانت، بعد جلسة إحاطة للأخير مع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان)، بشأن شكل الرد الإسرائيلي على التوترات المستمرة مع جماعة حزب الله اللبنانية، ومفهوم "النصر الكامل" في قطاع غزة.

وأعرب جالانت، خلال الإحاطة عن استيائه من الحديث عن "النصر الكامل"، مشيرا إلى أن "الشجاعة التي تظهر في التصريحات العلنية لا تنعكس في الاجتماعات المغلقة"، وردا على سؤال عن سبب عدم مبادرة إسرائيل إلى شن حرب على لبنان قال: "أسمع الأبطال وهم يقرعون طبول الحرب، ويتحدثون عن النصر الكامل، وغير ذلك من الثرثرة"، بحسب شبكة "الشرق" الإخبارية.

وكشف جالانت عن رغبته في توجيه "ضربة استباقية" لـ"حزب الله" في بداية الحرب، وهي الخطوة التي عارضها نتنياهو، بحسب قناة 12 الإسرائيلية.