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قالت تقارير صحيفة تونسية أن التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروشي المجري رفض العرض المقدم من الأهلي المصري للانتقال للفريق في الموسم المقبل.

وقال موقع "فووت 24" التونسي أن محمد علي بن رمضان قد رفض اليوم الجمعة، عرضا من الأهلي المصري للانتقال للفريق.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي قد تقدم بعرض رسمي لضم محمد علي بن رمضان خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث توصل إلى اتفاق مع نادي فرينكفاروشي المجري، ولكن قرار بن رمضان حال دون ذلك.

ويخوض حاليا صاحب الـ24 عاما معسكر إعداد رفقة فريقه، تحضيرا للقاء دربي الدوري المجري غدا السبت.