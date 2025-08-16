صلاح يقود ليفربول للفوز على بورنموث برباعية في افتتاح الدوري الإنجليزي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجح فريق ليفربول في تحقيق فوزًا مثيرًا أمام بورنموث، برباعية أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

واستقبل ليفربول نظيره بورنموث في افتتاح مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025، على ملعب «الأنفيلد».

وجاء هدف ليفربول الأول عن طريق مهاجمه الفرنسي هوجو إيكتيكي، بطريقة رائعة بعد تمريرة من زميله ماك إليستر في الدقيقة 37.

وأضاف جودي جاكبو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 49، وتعادل سيمينو لصالح بورنموث في الدقيقة 64.

وعاد سيمينو لتسجيل هدف التعادل لصالح بورنموث في الدقيقة 76، قبل أن يحرز البديل كييزا هدف الفوز لصالح ليفربول في الدقيقة 88.

واختتم محمد صلاح بالهدف الرابع في الدقيقة 90+4، بهدف رائع، ليمنح الريدز 3 نقاط غالية نحو الحافاظ على لقب البريميرليج.

وبهذه النتيجة يحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يحتل بورنموث المركز الأخير بدون نقاط.