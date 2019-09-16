فالديز يكشف سبب طرده في أولى مبارياته كمدرب لشباب برشلونة

كشف فيكتور فالديز، حارس برشلونة الإسباني السابق، والمدير الفني لفريق الشباب بالنادي، عن سبب الطرد الذي تعرض له في أولى مبارياته مع الفريق، مساء السبت الماضي، أمام جيرونا، ضمن الدوري الإسباني للشباب.

وذكر حكم المباراة في التقرير الخاص به عقب المباراة أن فالديز قال له «اذهب إلى الجحيم»، خلال اعتراضه على خطأ احتسب ضد فريقه.

من جانبه رد فالديز على هذا الأمر خلال مؤتمر صحفي قبل الدوري الأوروبي للشباب، حيث قال: «ذكر الحكم في تقرير المباراة بعض الكلمات، وقال إن مساعده سمعني أقول اذهب للجحيم، حينها كنت أخاطب فريقي، لكنه وقع سوء تفاهم وتم طردي من الملعب، الحقيقة ليس لدي المزيد من القول، فالحكم هو من يتخذ القرارات ونحن علينا الامتثال لها».

وأضاف مدرب شباب برشلونة: «وصلنا إلى الدوري الأوروبي للشباب بعد تعادل وانتصار مهم، وقد قمنا بتحسين مستوى الفريق، اللاعبون لديهم قابلية لفكرة تنوع المراكز في الملعب وفقًا لمسار المباراة».

جدير بالذكر أن تصريحات فالديز، لن تحميه من تطبيق العقوبة ضده، ويلتقي برشلونة مع بوروسيا دورتموند الألماني غدًا الثلاثاء.