انتهاء اجتماع يونكر وجونسون بدون إحراز تقدم ملموس

انتهى اجتماع بين رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، بدون إحراز تقدم ملموس، بحسب بيان صادر عن المفوضية الاوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

وقال يونكر لجونسون إن من مسؤوليات بريطانيا "تقديم حلول عملية من الناحية القانونية، متوافقة مع اتفاقية الانسحاب".

ويضيف البيان أن "الرئيس يونكر أكد على استمرار استعداد المفوضية وانفتاحها، لبحث ما إذا كانت مثل هذه المقترحات تحقق أهداف شبكة الامان الخاصة بإيرلندا. ولم يتم تقديم مثل هذه المقترحات بعد".

وتصف المفوضية محادثات اللقاء الذي تم بين يونكر وجونسون اليوم في غداء عمل، بأنها فرصة "لتقييم" المحادثات الجارية على مستوى الخبراء، و"لبحث الخطوات المقبلة"، مشيرة إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في أكتوبر المقبل، ستكون "حجر زاوية مهما".

وجاء في البيان أن باقي دول الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 27، "ستظل متحدة".

ويشار إلى أن الاجتماع – الذي تم في أحد مطاعم في لوكسمبورج التي ينحدر منها لونكر - هو الأول منذ تولي جونسون منصبه في يوليو الماضي.

ويأتي الاجتماع قبيل انعقاد قمة قادة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، والتي يأمل فيها رئيس الوزراء البريطاني إبرام اتفاق جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.