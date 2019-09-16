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ترامب: الولايات المتحدة مستعدة للرد بعد الهجوم على أرامكو السعودية

ترامب
ترامب
د ب أ
نشر فى : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 2:30 ص | آخر تحديث : الإثنين 16 سبتمبر 2019 - 2:31 ص

 ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأحد إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للرد على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية .

وغرد ترامب عبر صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "تعرّضت امدادات النفط في المملكة العربية السعودية للاعتداء. هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني".

وتابع ترامب في تغريدته أن الولايات المتحدة مستعدة للرد: "نحن على أهبة الاستعداد اعتمادا على التحقق، لكننا ننتظر أن نسمع من [المملكة العربية السعودية] بشأن من يعتقدون أنه سبب هذا الهجوم، وبأي شروط سوف نتحرك!"

وفي تغريدة أخرى، نفى ترامب التقارير التي تفيد بأنه مستعد للقاء القيادة الإيرانية دون شروط مسبقة. وقال "أخبار وهمية تقول إنني على استعداد للقاء مع إيران، بدون شروط ". هذا تصريح غير صحيح (كالعادة!)".


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