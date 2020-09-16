 الكويت: مقترح بحجر وافدي الدول المحظورة بالداخل بدلًا من البلدان الأخرى - بوابة الشروق
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 10:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الكويت: مقترح بحجر وافدي الدول المحظورة بالداخل بدلًا من البلدان الأخرى

الكويت - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 9:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 سبتمبر 2020 - 9:47 ص

كشف نائب مدير عام شؤون مطار الكويت الدولي، مدير الإدارة الهندسية، رئيس اللجنة التنفيذية لإعادة التشغيل التجاري في مطار الكويت المهندس صالح الفداغي عن تقديم مقترح إلى وزارة الصحة الكويتية، بحجر الوافدين القادمين من الـ34 دولة المحظورة، داخل الكويت بدلا من الدول الأخرى، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بدراسة هذا المقترح للموافقة عليه من عدمه.

وأوضح الفداغي -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- أنه يمكن لأي مسافر من الدول الـ34 الممنوعة، البقاء في أي دولة من غير الدول الممنوعة لمدة 14 يوما، ومن ثم يحضر شهادة (PCR) قبل القدوم إلى الكويت.

وأضاف أن الهدف من منع استقبال أي مسافر من هذه الدول، هو قراءات عديدة من قبل وزارة الصحة الكويتية، منها توصيات وإحصائيات منظمة الصحة العالمية، وشدة انتشار الفيروس بتلك الدول، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الإصابة بها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك