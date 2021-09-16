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أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الخميس وصول عجز الميزان التجاري للسلع لليابان خلال آب/أغسطس الماضي إلى 4ر635 مليار ين (8ر5 مليار دولار).

وكان محللون يتوقعون تسجيل اليابان عجزا قيمته 7ر47 مليار ين فقط مقابل فائض قدره 4ر439 مليار ين خلال تموز/يوليو الماضي وفقا للبيانات النهائية، في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى فائض قدره 441 مليار ين.

وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر26% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 34% بعد زيادتها بنسبة 37% خلال الشهر السابق.

في المقابل زادت الواردات خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر44% بما يزيد عن التوقعات التي كانت 40% بعد زيادتها بنسبة 5ر28% خلال تموز/يوليو الماضي.