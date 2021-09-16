 الفلبين تسجل 21 ألفا و261 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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الفلبين تسجل 21 ألفا و261 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 10:51 ص | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 10:51 ص

سجلت الفلبين، اليوم الخميس، 21 ألفا و261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليونين و304 آلاف و192 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية أنه خلال الفترة نفسها تم تسجيل 277 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 36 ألفا و18 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية عبر موقعها الإلكتروني.

وتعافى على مدار أمس 13 ألفا و644 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليونين و90 ألفا و228 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الفلبين 177 ألفا و946 حالة.

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