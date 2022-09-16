فيديكس تتراجع عن توقعاتها للسنة المالية 2023 على خلفية ضعف نتائج الربع الأول

انخفضت أسهم شركة فيديكس بنسبة 11% في الجلسة الممتدة يوم الخميس، بعد أن تراجعت الشركة عن توقعات أرباحها للعام 2023 بالكامل، بسبب الأداء المالي الضعيف في الربع الأول.

وقالت الشركة إنها تراجعت عن توقعاتها لأرباح السنة المالية 2023 بسبب الأداء المالي الأولي للربع الأول وتوقعات استمرار التقلب في بيئة التشغيل .

وتوقعت الشركة سابقا أرباحا معدلة ما بين 50ر22 دولار إلى 50ر24 دولار للسهم. ويتوقع المحللون حاليا أرباحا تبلغ 29ر22 دولار للسهم الواحد لهذا العام.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن تزداد ظروف العمل ضعفا في الربع الثاني. وبالنسبة للربع الثاني، تتوقع فيدكس حاليا أن تتراوح الإيرادات ما بين 5ر23 مليار دولار إلى 24 مليار دولار، وأرباحا بواقع 65ر2 دولار أو أكثر للسهم ، و أرباحا معدلة بواقع 75ر2 دولار أو أكثر للسهم.

ويقدر محللون تم استطلاع آرائهم أن تبلغ الأرباح 48ر5 دولار للسهم الواحد وعائدات تبلغ 86ر24 مليار دولار.

كانت الشركة قد أعلنت في الربع الاول عن نتيجة أولية، بأرباح بواقع 33ر3 دولار للسهم، و أرباحا معدلة قدرها 44ر3 دولار للسهم ، وعائدات بقيمة 2ر23 مليار دولار. وذلك مقارنة بأرباح العام الماضي التي بلغت 09ر4 دولار للسهم، وأرباح معدلة بلغت 37ر4 دولار للسهم الواحد وعائدات بقيمة 22 مليار دولار.

ويتوقع المحللون أرباحا بقيمة 14ر5 دولار للسهم بناء على عائدات تبلغ 58ر23 مليار دولار للربع الأول.

وقالت الشركة إن نتائجها للربع الأول قد تأثرت سلبا بضعف الحجم العالمي الذي تسارعت وتيرته في الأسابيع الأخيرة من الربع الأول.

وتم إغلاق التداول على سهم فيديكس يوم الخميس عند 87ر204 دولار للسهم، بانخفاض 14ر0 دولار أو 07ر0 % في بورصة نيويورك. كما انخفض السهم بمقدار 37ر23 دولار أو 41ر11 % في تعاملات ما بعد ساعات التداول.