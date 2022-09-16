بوتين يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء أرمينيا الوضع على الحدود الأرمينية - الإذربيجانية

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الوضع على الحدود الأرمينية - الإذربيجانية.

وذكر المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الأرميني، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الطرفين ناقشا القضايا المتعلقة بتنفيذ قرارات منظمة معاهدة الأمن الجماعي بهذا الشأن، مشيرا إلى أن باشينيان قال "إن الوضع لا يزال متوترا على الحدود على الرغم من الهدوء النسبي".

ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع الأرميني سورين بابيكيان، عدم تسجيل أي انتهاك لقرار وقف إطلاق النار على الحدود مع أذربيجان، مشيرا إلى أن القوات الأرمينية تواصل تنفيذ مهامها في المنطقة.