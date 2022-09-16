استطلاع: الكثير من الألمان يخشون التعثر في سداد تكاليف الطاقة في الشتاء

كشف استطلاع حديث للرأي أن 39% من الألمان يخشون من عدم القدرة على سداد فواتير الطاقة في الشتاء المقبل أو تسديدها بصعوبات كبيرة.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنفراتست ديماب" بتكليف من شبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية، أن الأفراد ذوي الدخل المنخفض والشباب على وجه الخصوص قلقون من فواتير الطاقة في الشتاء.



وبحسب الاستطلاع، فإن 58% من الأسر التي يقل صافي دخلها الشهري عن 1500 يورو يتوقعون صعوبات في السداد، بينما بلغت نسبة القلقين من ذلك بين الأسر التي يبلغ صافي دخلها الشهري ما بين 1500 و 3500 يورو حوالي 47%. ويتوقع نحو 50% من الذين شملهم الاستطلاع دون سن الـ35 أن تكاليف الطاقة ستمثل لهم مشكلة كبيرة في الشتاء.



وأشار الاستطلاع إلى أن الزيادة الكبيرة في تكاليف الغاز والكهرباء جعلت الألمان يتطلعون إلى المستقبل بتوقعات اقتصادية سلبية، حيث توقع 83% منهم فقدان الوظائف، بينما لم يتوقع ذلك 13% فقط. وتساور جميع الفئات العمرية وأنصار الأحزاب المختلفة مخاوف من فقدان الوظائف.



وفي سياق متصل، يخشى 36% من الألمان حدوث انقطاع في إمدادات الكهرباء والغاز في أشهر الشتاء، بينما ذكر 59% أنهم لا يساورهم قلق حيال هذا الأمر. وباستثناء مؤيدي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، لا تتوقع غالبية أنصار الأحزاب الأخرى حدوث انقطاع في إمدادات الطاقة في ألمانيا.