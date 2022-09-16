وزير التعليم العالي: مصر تشهد نقلة نوعية في الخدمة التعليمية المُقدمة

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، أن مصر تشهد نقلة نوعية في الخدمة التعليمية المُقدمة، حيث أصبح لدينا رؤية واضحة للتعليم العالي للوصول إلى التنافسية العالمية، من خلال تطوير البرامج الأكاديمية الجامعية وفقًا للنظم الدولية، موضحًا الجهود التي بُذلت للارتقاء بمكانة الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية للجامعات، فضلًا عن التوسع في إنشاء جامعات جديدة بمُختلف أنحاء الجمهورية، وكذلك الاهتمام بالتعليم التكنولوجي، وفتح أفرع للجامعات الدولية في مصر، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة.

جاء ذلك خلال استقبال د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د.أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور د.محمد حمزة مُستشار الحكومة المصرية بالجامعة، ود.إيهاب عبدالرحمن وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة، وذلك بمقر الوزارة.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه في بداية اللقاء، أشاد الوزير بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في خدمة المُجتمع المصري ومُنظومته التعليمية منذ تأسيسها في مصر عام 1919، والذى يُعد من أحد نماذج التعاون المُثمرة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن التعاون بين الجامعة الأمريكية والجامعات المصرية في البحوث العلمية المُشتركة، والأنشطة التعليمية المُختلفة، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية الأمريكية، وخاصًة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وناقش الاجتماع سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، خاصًة في مجال الإبداع والابتكار بما يُسهم فى مُواكبة مُتطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، وتوفير التدريب اللازم لتأهيل وبناء قدرات الطلاب والخريجين، فضلًا عن نشر ثقافة الإبداع والابتكار بين الطلاب؛ لضمان تنفيذ إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لرؤية مصر (2030) فيما يتعلق ببناء القدرات المهنية للطلاب وخريجى الجامعات المصرية؛ لتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وطالب الوزير بزيادة عدد المنح المُقدمة من الجامعة الأمريكية للطلاب الراغبين فى الدراسة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية، وذلك وفقًا لشروط وأحكام القبول بالجامعة.

من جانبه، أكد د. أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة على حرص الجامعة الأمريكية على تعزيز أوجه التعاون العلمي والأكاديمي مع الوزارة، من خلال توفير منح دراسية مُتميزة للطلاب المُتفوقين من جميع أنحاء الجمهورية، فضلًا عن إتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية للطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة سعت منذ تأسيسها لخدمة مصر، من خلال التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الثقافي، مضيفًا أن الجامعة الأمريكية بصدد المُشاركة فى فعاليات مؤتمر المُناخ(COP27)، والذى تنظمه مصر فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.