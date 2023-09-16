قال الدكتور عبدالله أسامة عبدالله مدير مستشفى إهناسيا، التابع لوزارة الصحة (أمانة المراكز الطبية المتخصصة)، إن مستشفى أهناسيا المركزي (الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم) يقع على مساحة 16 ألفا و800 متر مستغل منها 6 آلاف و600 متر.

وأضاف خلال الافتتاح بتقنية الفيديو كونفرانس، بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، أن المستشفى الذي وصفه بالصرح الطبي، عبارة عن 6 مبان، منها المبنى الرئيس الذي يتكون من 3 أدوار، إذ يضم الدور الأرضي عيادات خارجية واستقبال طوارئ وأشعة وخدمات مستشفى.

ونوه إلى أن الطابق الثاني يضم وحدة غسيل كلوي فضلا عن قسم النساء والتوليد والحضانات والأطفال ومعمل إلى جانب قاعة تدريب، أما الدور الثالث يحتوى على تخصصات مختلفة ويضم 70 سريرا و5 غرف عمليات كبرى مجهزة بأحدث الأجهزة ورعاية مركزة وأخرى متوسطة وأيضا قسم إداري.

وأشار إلى مستشفى إهناسيا يضم مدرسة تمريض لتخريج كوادر تمريضية متميزة لخدمة المستشفى والمستشفيات المجاورة، موضحًا أنَّ إجمالي أسرّة المستشفى نحو 174 سريرا منهم 38 سرير غسيل كلوي، و18 سرير رعاية.

وأكّد تفعيل المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار في العمليات الكبرى فضلًا عن مبادرة تنظيم الأسرة والكشف عن الفيروسات الكبدية إلى جانب الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي والمراض الوراثية لدى المولودين.

وفي وقت سابق من اليوم، افتتح الرئيس السيسي، بتقنية الفيديو كونفرانس، عددا من المشروعات التنموية في محافظة بني سويف، وذلك خلال لقاء مع أهالي قرية سدس الأمراء بمركز ببا بمحافظة بني سويف.

وشملت المشروعات، التي افتتحها الرئيس، مجمع مصانع الرواد، ومحطة معالجة مياه صرف صحي مدينة بني سويف الجديدة، وجامعة بني سويف الأهلية، ومستشفى إهناسيا المركزي.