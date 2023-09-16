مالي وبوركينا فاسو والنيجر توقع ميثاق تأسيس تحالف دول الساحل

أعلن رئيس مالي الانتقالي، أسيمي غويتا، اليوم السبت، عن توقيعه مع نظيريه البوركينابي، إبراهيم تراوري، والنيجري، عبد الرحمن تشياني، ميثاق تأسيس "تحالف دول الساحل"، ليكون هيكلا للدفاع الجماعي وتبادل المساعدة بين أطرافه.

وكتب غويتا، في منشور على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "وقعت اليوم مع رئيسي بوركينا فاسو والنيجر ميثاق ’ليبتاكو-غورما‘ لتأسيس تحالف دول الساحل، بهدف تأسيس هيكل للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبنا".

ويرى خبراء أن اتحاد جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو يمكنه مواجهة أي تدخل عسكري لباقي جيوش "إيكواس"، مشيرين إلى أن الدول التي تدعم هذا التدخل ستكون أول من يعاني منه، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وسبق أن حذرت مالي وبوركينا فاسو، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) من مغبة أي تدخل عسكري محتمل في النيجر.

وشددت الدولتان على أن أي إجراء عسكري ضد النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب على واغادوغو وباماكو.

ذكر أنه في الـ 27 من يوليو الماضي، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وتولى المجلس الوطني لحماية الوطن السلطتين التنفيذية والتشريعية، برئاسة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يتولى مهام رئيس الدولة.

وتشمل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" 7 دول أخرى هي ساحل العاج وتوغو وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا والرأس الأخضر.