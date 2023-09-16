الجيش اللبناني: تنفيذ مداهمات لعدد من مخيمات النازحين السوريين

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، تنفيذ مداهمات لعدد من مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع خلال الأسبوع الماضي.



وأضاف، في بيان، أن وحدة من الجيش تدعمها دورية من مديرية المخابرات أوقفت 43 سوريا لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية، فيما يباشر القضاء المختص التحقيق معهم، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك.



ويعاني لبنان من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين و80 ألف لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقاً نظامية.



في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشئون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف لاجئ، ويوجد نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية، ومعظمها في البقاع والشمال.