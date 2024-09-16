محافظ الدقهلية يدشن مبادرة كفر الأمير جميلة بشبابها

دشّن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، مبادرة "كفر الأمير جميلة بشبابها" من داخل قرية كفر الأمير بمركز ومدينة تمي الأمديد. شملت المبادرة رفع تراكمات القمامة، نظافة القرية، زراعة الأشجار، تفقد القافلة الطبية ومركز الشباب، بالإضافة إلى الاستماع إلى مطالب أهل القرية ومشاكلهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب منصور، معاون المحافظ، والعقيد إسماعيل معوض، مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية.

وقال المحافظ إن شباب القرية يُمثلون نموذجاً نعتز به جميعاً، لحبهم الشديد لقريتهم وحرصهم على توفير كافة الخدمات. وأضاف أن شباب الدقهلية يتميزون بالاعتزاز بقريتهم ويسعون لتلبية احتياجات أسرهم حتى بعد انتقالهم إلى المدن لأسباب تتعلق بالعمل.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تعميم مثل هذه المبادرات على جميع القرى من أجل استعادة المظهر الجمالي والحضاري الطبيعي للقرى، والحفاظ على طبيعة الريف الخلابة.

ودعا المحافظ شباب كفر الأمير إلى الاستمرار في هذا النهج ومواصلة العمل من أجل تحسين الصورة البصرية للقرية، من خلال التعاون مع الوحدة المحلية في نظافة القرية وزراعة الأشجار.

كما ناشد المحافظ جميع الشباب في مختلف قرى المحافظة بالمشاركة في تجميل ورفع كفاءة قراهم بالتعاون مع الجهاز التنفيذي، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالي قراهم وتحسين الصورة البصرية.

وأكد المحافظ أن المشاركة المجتمعية هي أحد أهم أسباب نجاح الدول وتقدمها، وأن المجتمع المدني هو شريك أساسي في النهوض بالبلاد. وعبّر عن تقديره لدور المجتمع المدني بالدقهلية الذي قدم نماذج متميزة في المشاركة المجتمعية.