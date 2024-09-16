فيفا يستقبل شكوى ضد حسام حسن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاستقبال شكوى ضد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

قال رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي "سنلجأ للجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والمحكمة الرياضية للمطالبة بمستحقاتنا لدى حسام حسن".

وأوضح عبد القادر عبر قناة النهار مساء الأحد "إدارة المصري لم تقرر إقالة الجهاز المعاون لحسام حسن عندما كان مدربا للفريق، وذلك بما فيهم شقيقه إبراهيم حسن مدير الكرة".

وتابع "بل قررنا إقالة المدرب فقط، لذا لسنا مطالبين بسداد مستحقات جهازه المعاون، وكل ما يشاع ضدنا غيرصحيح".

واختتم نائب رئيس نادي المصري "حسام حسن طلب مستحقاته بعد رحيله ونحن نطلب حقوقنا ولن نفرط فيها، وجهزنا ملفا كاملا ضده".