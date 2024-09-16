وزير الخارجية يحذر من خطورة السياسات العدوانية الإسرائيلية

حذر السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، من خطورة السياسات العدوانية الإسرائيلية والتي تشمل شن حرب على قطاع غزة، وتصعيدًا خطيرًا في الضفة الغربية، وممارسات غير مقبولة في القدس الشرقية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، اليوم الاثنين، أن تلك السياسات تؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد، قد يقود المنطقة بأسرها إلى حرب إقليمية.

وذكر أن «الرؤى مع نظيره الروسي توافقت حول أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته؛ للضغط وحمل إسرائيل على إنهاء تلك الأزمة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الملزمة بوقف إطلاق النار والنفاذ غير المشروط للمساعدات».

وشدد على أهمية «الانسحاب الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة، بما في ذلك الجانب الفلسطيني من معبر رفح وممر فيلادلفيا، حتى تتمكن مصر من تشغيل هذا المعبر الحيوي لإيصال المساعدات».

وأعرب عن إدانته لسياسة التجويع، والتي تتم ممارستها كسلاح للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في غزة.