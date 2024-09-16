أعلن عدد من معلمي الكيمياء والأحياء التعديلات التي تم ادخالها علي منهج المادتين الذي سيتم تطبيقه على طلاب الصف الثالث الثانوي هذا العام.

وعبر جروبات للمعلمين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال المعلمون إن المحذوف من مادة الكيمياء:

- الباب الأول

1- حالات التاكسد الشائعة

2- خاصية الايونات الملونة

- الباب الثالث:

1- جدول الرقم الهيدروجيني

2- جهاز pH

3- التميؤ

- الباب الرابع

1- الرمز الاصطلاحي

- الباب الخامس

- هاليد الاريل D.D.T

- تكوين المنظفات وطريقه عملها

- المركبات عديدة الهيدروكسيل الجلوكوز والفركتوز



وعن تعديلات منهج الأحياء جاءت كالتالي:



- إلغاء الدعامة الفسيولوجية في النبات

- تعديل جزء بسيط في مقرر القفص الصدري

- إلغاء تدريس 2 من وظائف العضلات

- إلغاء الوحدة الحركية

- اختصار أهميه الاوكسينات في نقطتين بدلا من خمسة نقاط.

- إضافة دور جديد لهرمون الكولسيستوكينين

- إزالة الجزء الخاص بمسببات الامراض في النبات

- إزالة جزء من طرق المناعة في النبات

- في الباب الثاني الفصل الأول DNA تم تعديل بعض الكلمات في تجربه التحول البكتيري وأفري والتجربة الحاسمة وإلغاء مقدمه التضاعف

- في الفصل الثاني RNA تغيير شكل جدول الشفرات ليكون أكثر وضوحا.

- تعديل وتبسيط الجينوم البشري.