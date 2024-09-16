 حرب غزة.. شهداء بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال لمنزل بحي الزيتون - بوابة الشروق
الإثنين 16 سبتمبر 2024 4:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حرب غزة.. شهداء بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال لمنزل بحي الزيتون

وفا
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 4:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 4:47 ص

استشهد عدد من المواطنين الليلة، وأصيب آخرون بجروح إثر قصف طيران الاحتلال منزلا في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين بينهم طفلان وسيدة وعدد من الإصابات جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا جنوب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,206 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,337 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك