هيدي كرم: توقفت عن تقبيل ابني في الأماكن العامة بسبب نظرات الناس

قالت الفنانة هيدي كرم إنها تتعامل مع ابنها، بلطف ولم تكن صارمة، لأن الأم عندما تكون حازمة قد تفقد الصداقة بينها وبين أبنائها.

وتابعت هيدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، الذي يُعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة: "أتعامل مع ابني كصديقي وأحاول دائمًا أن أكون متوازنة في تعاملي معه، وإذا أخطأنا في تربية أولادنا، فهذا طبيعي، وأنا أخطأت لكنني أحاول تصحيح الأمور".

وأضافت: " بحب أبوس ابني وأحضنه في الأماكن العامة، وبتلقى نظرات غير مريحة من الناس، لذا، توقفت عن التقبيل والاحتضان في الأماكن العامة واحتفظت بهذا الحماس العاطفي في المنزل".

وأشارت "كرم" إلى أنها لا تمانع في دخول ابنها مجال التمثيل، ولكن لا توجد لديه ميول فنية، فهو حر في اتخاذ قراراته، وهو لم يفكر في هذا المجال حتى الآن.

وأوضحت أنها تتجاهل الانتقادات والتعليقات السلبية التي تتلقاها عبر حساباتها الشخصية، وأحيانًا تترك التعليقات التي تعبر عن وجهة نظر الشخص بدون تجريح، ولكن إذا كانت التعليقات مسيئة، تقوم بحظر صاحبها من صفحتها.



واختتمت هيدي كرم حديثها قائلة: "قد أكون بالنسبة للبعض جريئة، وهذه الجرأة جزء من الشجاعة. طالما أنني لا أفعل شيئًا يضر الآخرين أو يؤثر عليهم سلبًا، فأنا أرى أن لكل شخص حقه في عيش حياته كما يشاء. قد أكون جريئة للبعض وعادية للبعض الآخر، وأنا مرتاحة في حياتي ولا أنتظر رضا الجميع".