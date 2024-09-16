شهد الشريط الحدودي الفاصل بين مدينة الفنيدق والمناطق المجاورة لها والحدود الفاصلة مع مدينة سبتة، تدفقا كبيرا لمئات المهاجرين الغير شرعيين من أجل اقتحام السياج الحدودي.



وبحسب وسائل إعلام محلية، حاولت السلطات الأمنية بمختلف تشكيلاتها منذ ساعات صد المهاجرين ومنعهم من اجتياز الشريط الحدودي الفاصل مع سبتة وفي نقاط مختلفة.

وأشارت إلى أن المهاجرين من القاصرين والشباب القادمين من مدن مختلفة في البلاد، هاجموا رجال الحرس الحدودي ورشقوا السيارات بالحجارة، في إطار سعيهم الحثيث إلى الوصول إلى الحدود الفاصلة واقتحامها.

وبحسب وكالة "هسبريس" تدخل الحرس المدني الإسباني في محاولات التصدي لأفواج المهاجرين الطامحين إلى دخول سبتة، حيث نجح بعض المهاجرين في اجتياز الحواجز الفاصلة وركضوا هربا من السلطات الأمنية الإسبانية.

واستخدم الحرس المدني الإسباني في مواجهة أفواج المهاجرين الغير شرعيين القنابل الصوتية والقنابل المسيلة للدموع لمنع تقدم المهاجرين، وسط تحليق الطائرات التابعة للحرس المدني الإسباني سعيا لرصد تحركات المهاجرين والمناطق التي يهمون بالتسلل منهما.

ومن المتوقع أن تشهد المدينة ومحيطها ليلة عصيبة أخرى، بعدما قضى رجال الأمن الليلة الماضية في مطاردة المهاجرين وتوقيفهم قبل ترحيلهم إلى مدن بعيدة؛ مثل الرشيدية وبنجرير وخنيفرة وغيرها، حيث جرى ترحيل آلاف الشباب والقاصرين الذين جاؤوا إلى مدينة الفنيدق استجابة للنداءات المشجعة على الهجرة غير الشرعية واقتحام مدينة سبتة اليوم الأحد 15 سبتمبر الجاري.