ضبط كيان تعليمي بالقاهرة للنصب على الطلاب راغبي السفر

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ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص يدير كيانا تعليميا بدون ترخيص بالقاهرة للنصب على المواطنين في القاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة شخص "له معلومات جنائية" كيان تعليمي بدون ترخيص كائن بدئرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم، والإعلان والترويج لنشاطه الإجرامى من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لاستقطاب ضحاياه للاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.