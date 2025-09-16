السفير الأمريكي: لدينا حلفاء لكن إسرائيل هي شريكنا الحقيقي الوحيد

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة لديها حلفاء ولها أصدقاء، لكن إسرائيل هي شريكها الحقيقي الوحيد".

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في "متحف أصدقاء إسرائيل" بالقدس الغربية، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وتأتي تصريحات هاكابي تزامنا مع استمرار دعم واشنطن لإسرائيل في حرب الإبادة التي تشنها ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وعندما سُئل هاكابي عن رد فعل واشنطن إذا اتخذت إسرائيل خطوات نحو ضم الضفة الغربية المحتلة، قال: "نحن نحترم إسرائيل كدولة ذات سيادة".

وأكمل: "لن نُملي على إسرائيل ما يمكنها فعله وما لا يمكنها فعله، تماما كما لا نتوقع من إسرائيل أن تُملي علينا ما يمكننا فعله وما لا يمكننا فعله".

وأضاف: "أحيانًا قد يختلفون (الحكومة الإسرائيلية) مع رأي الولايات المتحدة، هذا حقهم، فهم دولة ذات سيادة، ولديهم كل الأسس ليقولوا إننا لا نتفق، نحن نحترم شريكنا".

وأقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في يوليو الماضي، مشروع قانون يدعم "فرض السيادة" على الضفة الغربية التي تحتل إسرائيل أجزاء منها، ويتواجد فيها حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي.

كما رفض هاكابي مصطلح "الضفة الغربية"، مدعيا أنه "غير دقيق ومنفصلا عن السياق التاريخي"، على حد زعمه.

وزعم أن "الضفة الغربية مصطلح حديث وغامض جدا، والأدق أن نطلق عليها يهودا والسامرة (المسمى الإسرائيلي للضفة للغربية)، وهو مصطلح تعود بداياته إلى قبل ألفي أو ثلاثة آلاف عام".

وأضاف أن الولايات المتحدة ترى القدس "عاصمة أبدية وغير قابلة للتقسيم للدولة اليهودية".

وفي ديسمبر 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (خلال ولايته الأولى)، اعتراف بلاده رسميًا بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وأعطى أوامره بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

وفيما يتعلق باعتراف دولي أحادي محتمل بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة، قال هاكابي إن واشنطن "تدعو الحكومات إلى الامتناع عن هذا المسار".

وزعم السفير الأمريكي لدى إسرائيل أن الاعتراف بدولة فلسطينية "يُخلّ باتفاقيات أوسلو".

وقال: "نحن لا نختلف فقط، بل ندعو بشدة الدول إلى عدم القيام بذلك، أولا، هذا يخرق اتفاقيات أوسلو، هذا لن يؤدي إلى أي مكان، هذا لن يخلق دولة فلسطينية".

ومن المرتقب أن تعترف دول أوروبية على رأسها فرنسا وبريطانيا وكندا بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من شهر سبتمبر الجاري.