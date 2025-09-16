زيلينسكي يدعو إلى إنشاء درع جوي أوروبي مشترك في ظل تصاعد الهجمات الروسية

قال مسئولون في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية قصفت مدينة زابوريجيا، جنوبي البلاد، بالصواريخ خلال الليل، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا، بينهم طفلان، فيما دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، القادة الأوروبيين إلى حماية القارة عبر بناء مظلة دفاع جوي طموحة.

ومع استمرار الحرب الدائرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية قبل أكثر من 3 سنوات ونصف، لم تتوقف الضربات الروسية على المناطق المدنية في أوكرانيا، ولا الهجمات على طول جبهة القتال الممتدة لنحو ألف كيلومتر "620 ميلا".

وأشار زيلينسكي، عبر تطبيق تليجرام، إلى أن روسيا أطلقت، خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من 3500 طائرة مسيرة، وأكثر من 2500 قنبلة انزلاقية قوية، ونحو 200 صاروخ على أهداف داخل أوكرانيا.

وتشكل القنابل الانزلاقية الروسية، التي عادة ما تسقطها الطائرات النفاثة على ارتفاعات عالية وبعيدة عن خط المواجهة، بالإضافة إلى أسراب الطائرات المسيرة، تحديا كبيرا للدفاعات الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي، "حان الوقت لتطبيق حماية مشتركة للسموات الأوروبية من خلال نظام دفاع جوي متعدد الطبقات. جميع التقنيات اللازمة لذلك متوفرة".

وأوضح زيلينسكي، "نحتاج إلى استثمارات ورغبة، وإلى إجراءات وقرارات حازمة من قبل جميع شركائنا".

وفي زابوريجيا، استهدف القصف الروسي أكثر من 20 مبنى سكنيا، مما أدى إلى اندلاع حرائق، بحسب ما ذكره الحاكم الإقليمي، إيفان فيدوروف، عبر التلفزيون الوطني.