تقام مساء اليوم الثلاثاء، مباريات عديدة في بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة.

ويحل أرسنال ضيفا على أتلتيك بلباو، ويستضيف يوفنتوس نظيره بوروسيا دورتموند، ويلتقي ريال مدريد مع مارسيليا، وتوتنهام مع فياريال.

إليكم أبرز مباريات اليوم الثلاثاء:

دوري أبطال أوروبا

7:45 مساء.. أيندهوفن ضد سان جيلواز

7:45 مساء.. أتلتيك بلباو ضد أرسنال.. beIN SPORTS HD 1

10:00 مساء.. يوفنتوس ضد بوروسيا دورتموند.. beIN SPORTS HD 4

10:00 مساء.. بنفيكا ضد كاراباج أجدام

10:00 مساء.. ريال مدريد ضد مارسيليا.. beIN SPORTS HD 1

10:00 مساء.. توتنهام ضد فياريال.. beIN SPORTS HD 3

دوري أبطال آسيا للنخبة

7:00 مساء.. شباب الأهلي الإماراتي ضد تراكتور الإيراني.. beIN SPORTS HD 3

9:15 مساء.. الهلال السعودي ضد الدحيل القطري.. beIN SPORTS HD 2

بطولة العالم للكرة الطائرة.. رجال

12:30 ظهرا.. الفلبين ضد مصر.. أون سبورت