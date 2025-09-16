المتحدث باسم الخارجية القطرية: علاقاتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية خصوصا على المستوى الدفاعي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانٍ، بحث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بجانب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة والحرب على غزة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "علاقاتنا مع الولايات المتحدة استراتيجية خصوصا على المستوى الدفاعي".

وأشار إلى إصرار بلاده على الدفاع عن سيادتها واتخاذ الإجراءات لعدم تكرار أي هجوم، مثمنا موقف الدول العربية والإسلامية المتضامن مع دولة قطر.

وعن معرفة واشنطن بالهجوم قبل 50 دقيقة، قال الأنصاري: "لا نتعامل مع التقارير الإعلامية ونتواصل مباشرة مع أمريكا".

ووجه رسالة إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، قائلا: "الرسالة لنتنياهو هي أن خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر".

وأوضح أن المفاوضات لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة.