أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الثلاثاء، تقييمًا للوضع في قطاع غزة مع قائد المنطقة الجنوبية يانيف آسور، وقائد الفرقة 98 جاي ليفي، وقادة عسكريين آخرين.

وأجرى رئيس الأركان جولة ميدانية في موقع هجوم الفرقة 98 على مدينة غزة، وأجرى تقييمًا للوضع مع القادة الميدانيين مع بدء المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون".

وبحسب بيان لجيش الاحتلال، شدد زامير على أهمية القتال، واستخلاص الدروس، وأهمية مبدأ تأمين القوات، وضبط وتيرة المناورة وإطلاق النار، والتكامل والمنهجية في تنفيذ المهام.

وقال زامير مخاطبًا قواته: «بالأمس، عززنا المناورة في قلب مدينة غزة، وهي منطقة حيوية لحماس. تقع على عاتقكم مهمة هزيمة لواء مدينة غزة».

وأضاف أن المناورة في مدينة غزة تُعدّ خطوة هامة في تحقيق ما زعم أنها أهمّ مهمة أخلاقية وهي إعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم، وتدمير القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس.



وكان جيش الاحتلال قد بدأ توسيع عدوانه المكثف على مدينة غزة، قائلًا إنه انتقل إلى مرحلة جديدة من عملية عربات جدعون 2، داعيًّا سكان المدينة إلى إخلائها فورا.

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بداية شهادته أمام المحكمة، أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة ضمن المرحلة البرية من عملية "عربات جدعون 2".