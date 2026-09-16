واشنطن تحذر من استهداف طهران لخزانات النفط

رجحت مذكرة استخباراتية أمريكية أن تكون جهات إلكترونية إيرانية بصدد دراسة استهداف أنظمة التحكم التي تستخدمها شركات الطاقة الأمريكية لمراقبة خزانات النفط، في هجمات قد تسبب أضرارا مادية أو تسرب وقود ومواد كيميائية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، التي اطلعت على النشرة الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أن جهات إلكترونية إيرانية استخدمت في مطلع أغسطس منصة الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك" للبحث عن سعات خزانات نفط داخل الولايات المتحدة.

وبحسب النشرة، يرجح أن يكون البحث جزءا من عمليات استطلاع تستهدف أنظمة التحكم الصناعية التابعة لشركة طاقة أمريكية تدير آبارا نفطية.

وأوضحت الوزارة أن اختراق أجهزة القياس الآلية المثبتة على خزانات النفط قد يمكن المهاجمين من إطلاق إنذارات كاذبة، أو تعطيل التنبيهات التي تشير إلى امتلاء الخزان أو فراغه، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضافت أن "المهاجم قد يتمكن أيضا من إيقاف المضخات والتسبب في تعطيل الإمدادات، أو تغيير قراءات درجات الحرارة، بما يمنع إطلاق تحذيرات عند ارتفاع حرارة محتويات الخزانات".

وحذرت النشرة من أن اختراق عدد كبير من أجهزة القياس في منطقة واحدة قد يسمح بتغيير البيانات لتظهر الخزانات شبه فارغة، مما يؤدي إلى إرسال خزانات وقود من دون حاجة، أو إظهارها ممتلئة رغم قرب نفادها، بما قد يتسبب في انقطاع الإمدادات عن محطات الوقود.

وصنفت وزارة الأمن الداخلي المعلومات الواردة في النشرة بأنها "موثوقة وقابلة للتنفيذ"، لكنها شددت على أنها "لا تمثل تقييما استخباريا نهائيا".

وقالت "إيه بي سي نيوز" إن الهدف من توزيع النشرة هو تنبيه شركات الطاقة الأمريكية وأجهزة إنفاذ القانون إلى التحركات المحتملة، بما يتيح اتخاذ تدابير دفاعية لحماية أنظمة التحكم والبنية التحتية للطاقة.