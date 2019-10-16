وزير الزراعة يقبل استقالة المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية

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صرح الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأنه وافق على الاستقالة التي تقدم بها اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية من منصبه.