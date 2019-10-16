وزير الزراعة يقبل استقالة المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية

صرح الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأنه وافق على الاستقالة التي تقدم بها اللواء محمد حلمي، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية من منصبه.