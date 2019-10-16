الصين تنتقد مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي لدعم محتجي هونج كونج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعربت الصين اليوم الأربعاء عن "سخطها الشديد ومعارضتها القوية" لإقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لدعم المحتجين في هونج كونج.

وينص قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج على فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين "المتورطين في تقويض الحريات الأساسية" بالمدينة.

كما يكفل القانون مراجعة سنوية للتأكد مما إذا كانت هونج كونج تتمتع بالحكم الذاتي الكافي من بكين للحفاظ على الوضع التجاري الخاص مع الولايات المتحدة.

كما أعربت حكومة هونج كونج عن "أسفها" إزاء إقرار مشروع القانون في مجلس النواب الأمريكي.

وجاء في البيان أنه "ينبغي على البرلمانات الأجنبية ألا تتدخل بأي شكل في الشؤون الداخلية" لهونج كونج.

يشار إلى أن هونج كونج هي أرض صينية تتمتع بحكم شبه ذاتي، وهزتها احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية منذ أشهر.