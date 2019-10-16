القبض على 4 مشجعين لمنتخب بلغاريا على خلفية العنصرية ضد إنجلترا

أعلنت الشرطة البلغارية إلقاء القبض على 4 مشجعين؛ بتهمة تورطهم في الهتافات العنصرية ضد لاعبي المنتخب الإنجليزي خلال مباراة المنتخبين في تصفيات يورو 2020 والتي أقيمت يوم الإثنين الماضي.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس» العالمية، ألقت الشرطة البلغارية القبض على 4 أشخاص متورطين في الإساءة للاعبي منتخب إنجلترا، خلال المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي بنتيجة 0-6.

وتعرض بعض لاعبي المنتخب الإنجليزي لإساءات عنصرية من قبل بعض المشجعين، خلال أحداث الشوط الأول وهو ما أجبر الحكم بإيقاف المباراة لفترة حتى تهدئة الأجواء.

وأسفرت تلك الأحداث، يوم أمس الثلاثاء، عن استقالة بوريسلاف مياهيلوف رئيس الاتحاد البلغاري لكرة القدم، بعد طلب من رئاسة الوزراء في بلاده.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد فتح تحقيقًا في الساعات الماضية، وهناك تقارير تشير إلى أن هناك عقوبة محتملة على بلغاريا بخصم نقاط في مشوارها بالتصفيات.