فتى عمره 12 عاماً يعثر على هيكل ديناصور يعود تاريخه إلى 69 مليون سنة

عثر فتى يبلغ من العمر 12 عاماً على هيكل عظمي لديناصور يعود تاريخه إلى 69 مليون عاماً

وكان ناثان هروشكين في نزهة مع والده في منطقة معروفة بوجود حفريات في ألبرتا، في كندا في شهر يوليو، حين رأى عظاماً تبرز من صخرة.

وانتهت يوم الخميس أعمال التنقيب عن الهيكل العظمي.

وقال ناثان هروشكين لبي بي سي إنه حين أبصر العظام للمرة الأولى، ظلّ "عاجزاً عن الكلام": "لم أشعر بحماس كبير…كنت في صدمة كبيرة، لقد عثرت فعلا على عظام ديناصور".

اهتم ناثان بالديناصورات منذ كان في السادسة من عمره، وطالما قصد مع والده محمية كندا الطبيعية في "بادلاندز" في ألبرتا.

وقبل عام، وجدا بقايا صغيرة من حفريات رجّح والده آنذاك إنها تساقطت من صخور في الأعالي.

فقرّر ناثان معاينة المكان هذا الصيف. وكانت العظام تبرز على جانب التلّ.

عندما نادى ناثان والده قائلاً :"أبي، عليك أن تصعد إلى هنا"، عرف الأب من نبرة صوت ابنه أنه وجد شيئاً.

وقال والده ديون هروشكين إن "العظام ظهرت حرفياً كأنها مصنوعة من الحجر".

"بدت كأنها نهاية عظم الفخذ، وكانت بارزة من الأرض".

يدرك ناثان أن الحفريات محمية بموجب القانون، لذا حين عاد إلى المنزل، دخل إلى موقع متحف رويال تيريل في ألبرتا، المعني بدراسة الحياة ما قبل التاريخ ثم طلب منه أن يرسل صوراً وأحداثيات الموقع، فقام بذلك.

وتعتبر "بادلاندز" موطناً للأحفوريات، وكان جوزيف تيريل قد عثر على ديناصور في أواخر القرن التاسع عشر، يدعى ألبرتوسوروس.

إلا أنّ الموقع الذي كان يسير فيه ناثان ووالده لم يكن معروفاً على أنه موقع للحفريات، فأرسل المتحف فريقاً من الخبراء للتنقيب.

وعثر حتى الآن على 30 إلى 50 قطعة من العظام تعود جميعها إلى ديناصور "هادروسور" صغير السن، يبلغ من العمر ما بين ثلاث إلى أربع سنوات.

وصدر عن المتحف أن الديناصور مهمّ جداً من الناحية العلمية، لأنه وجد في حفرية تعود إلى 69 مليون عاماً، والسجّلات من تلك الحقبة نادرة.

وقال أمين عام "البيئة القديمة" في المتحف، فرنسوا تيريان في بيان:" سيساعدنا اكتشاف ناثان ووالده على سدّ هذه الفجوة الكبيرة في معرفتنا عن نطوّر الديناصورات".

أما بالنثبة لناثان فالعملية برمتها كانت "خيالية". وقال إنه سيكون رائعاً رؤيتهم أخيراً، بعد أشهر من العمل، يستخرجون شيئاً من الأرض".

وإنه كان في طفولته مثل جميع الأطفال يفضّل الديناصور"تيرانوسوروس ركس" لكن ّ بعد الاكتشاف الذي حقّقه، أصبح "هادروسور"المفضّل لديه.