النيابة العامة تعاين مغسلة تسببت في وفاة عامل صعقا بسمالوط

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انتقل فريق من النيابة العامة بمركز سمالوط، تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، لمعاينة مغسلة تسببت في صعق عامل ولقي مصرعه في الحال.

كان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بمصرع العامل (عصام.خ - 40 سنة)، عامل مقيم بقرية البيهو بمركز سمالوط، أثناء العمل بمغسلة سيارات بالقرية.

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأشرفت على نقل جثمان المتوفي إلى الوحدة الصحية بقرية البيهو، تحت تصرف النيابة العامة.