وزير الرياضة يبحث استعدادات استضافة بطولة كأس العالم لليد 2021

التقى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مساء الخميس مع حسين لبيب مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر إقامتها بمصر في يناير المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم.

وعرض لبيب، المجهودات المبذولة من قبل اللجنة المنظمة لمونديال اليد برئاسة هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، وكافة الاستعدادات والتجهيزات اللوجستية والإدارية والفنية المتعلقة باستضافة البطولة، وكذا الوضع الحالي للصالات المغطاة المستضيفة لمباريات المونديال والمتمثلة في الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بمدينة برج العرب بالإسكندرية، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة.

كما اطلع صبحي، على أعمال اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة المنظمة للبطولة من حيث الأعمال المتعلقة بالمراسم والبروتوكول والاستقبالات والانتقالات وأماكن الإقامة بالفنادق وملاعب التدريب، وكذا استعدادات حفل افتتاح البطولة.

وأكد وزير الشباب والرياضة التنسيق مع جميع الأطراف للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة باستضافة البطولة والاستعدادات الخاصة بها، والاطمئنان على اتخاذ كل الخطوات الواجبة.

وأشاد صبحي بجهود اللجنة المنظمة لمونديال اليد، ورغبة الجميع في تحقيق النجاح للبطولة الأكبر على مستوى منافسات الاتحاد الدولي للعبة، والتأكيد على قدرة مصر في تنظيم البطولات الدولية الكبرى، بفضل ما تتمتع به من إمكانيات وقدرات.