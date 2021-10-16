نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الدكتور فوزي فهمي، الذي وافته المنية أمس الجمعة، واصفًا إياه بأنه «أستاذ الجميع من المثقفين والمفكرين والكتاب وسيد البنائين ومؤسس البنية التحتية للثقافة في مصر».

وقال زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إن العزاء غدًا الأحد في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بعد صلاة المغرب، موضحًا أنه تواصل مع زوجة الراحل الإعلامية ميرفت سلامة.

وأشار إلى أن الإعلامية انتظرت وصوله إلى المقابر ثم قرأوا الفاتحة على روح الدكتور فوزي فهمي، متابعًا: «نلتقي في المسجد بعد صلاة المغرب لتلقي واجب العزاء للفقيد الكبير والأستاذ والصديق والمعلم والأب لكل مثقفي مصر والعالم العربي».

ولفت نقيب المهن التمثيلية إلى إنشاء مجمع قاعات كبير باسم الدكتور فوزي فهمي، فترة رئاسته أكاديمية الفنون، مؤكدًا أن الراحل رأى هذا الصرح الكبير خلال فترة حياته ومراحل تطويره.

من جانبها اقترحت الإعلامية عزة مصطفى بإطلاق اسم الراحل على أحد الشوارع والميادين، ليؤيد الدكتور أشرف زكي اقتراح الإعلامية ويصفه بأنه «أقل ما يجب تقديمه».

وتوفي صباح أمس الجمعة، الدكتور فوزي فهمي رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، وعضو المجلس الأعلى للثقافة منذ 2014.