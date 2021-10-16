أكد السفير الأمريكي لدى مصر جوناثان كوهين أن حكومتي وشعبي الولايات المتحدة ومصر يعملان جنبًا إلى جنب، كل يوم، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واعتبر السفير الأمريكي - في بيان أصدره اليوم السبت - أن وصول الشحنة الثانية من شركة (فايزر) الأمريكية، البالغة مليون و611 ألفا و90 جرعة إلى مصر اليوم؛ يؤكد التزام الولايات المتحدة المستمر بدعم مصر خلال هذه الأزمة الصحية العالمية.

وقال السفير الأمريكي إن الشحنة الثانية من لقاحات كورونا من شركة (فايزر) جزء من أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح من الشركة، ترسلها الولايات المتحدة إلى مصر، كما أنها جزء من 500 مليون جرعة مقدمة إلى دول الاتحاد الإفريقي من خلال مبادرة (كوفاكس).

وأعرب السفير الأمريكي - خلال مراسم وصول الشحنة، والتي حضرها أيضًا الشركاء من شركة فايزر ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف - عن سعادته البالغة بوصول شحنة اللقاحات.

من جانبها، صرّحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير بأن وصول الشحنة الثانية من لقاحات كوفيد-19 من شركة فايزر إلى مصر تمثّل خطوة أخرى للتضامن والتعاون نحو الهدف الخاص بالوصول بنسبة التلقيح إلى 40 % والمساعدة في تلقيح السكان الأكثر عرضة للخطر، وبشكل خاص العاملين في الخطوط الأمامية في القطاع الصحي.

بدوره، قال ممثل اليونيسيف في مصر جيرمي هوبكنز إن سلسلة التبريد التي يمكن الوثوق بها تعد ضرورية للحفاظ على فعالية اللقاحات، مشيرا إلى أن توفير لقاحات فايزر وتسليمها العديد من البلدان؛ بما في ذلك مصر ساعد على تحديث معدات سلسلة التبريد لمواكبة التكنولوجيا الجديدة التي تتطلب ظروفًا شديدة البرودة.

وقال: نجحنا - حتى الآن - في تسليم وتركيب 20 وحدة تبريد بدرجات حرارة منخفضة جدًا في ست محافظات في جميع أنحاء البلاد.

وأشار البيان الى أن تعاون الولايات المتحدة مع مصر في مكافحة الوباء هو تعاون واسع النطاق، ففي بداية الوباء، أرسلت مصر إمدادات طبية إلى الولايات المتحدة، ثم قدمت الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 55 مليون دولار لدعم مكافحة مصر لفيروس كورونا، ووصلت بالفعل إلى ما يقرب من 18 مليون شخص بالدعم الصحي والاقتصادي المطلوب.

وتقوم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتحسين تتبع الجائحة ومقاومتها، وتقديم المساعدة الغذائية للأسر المتضررة من الوباء، ودعم الشركات الصغيرة.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت - مطلع الأسبوع - عن مساعدة إضافية بقيمة خمسة ملايين دولار لمصر لدعم العاملين في المجال الصحي لتقديم اللقاحات وتعزيز سلسلة إمدادات اللقاحات.

يأتي تسليم شحنة القاحات اليوم في أعقاب تقديم ما يقرب من ثمانية ملايين و100 ألف جرعة لقاح كورونا تبرعت بها الولايات المتحدة والدول الشريكة بالفعل لمصر من خلال مبادرة (كوفاكس)، مما رفع إجمالي التبرعات حتى الآن إلى أكثر من 9.7 مليون جرعة.

وسيتم إرسال جرعات فايزر بسرعة إلى مرافق وزارة الصحة والسكان في القاهرة وبورسعيد والدقهلية والبحيرة والأقصر وأسيوط، وتخزينها في معدات التخزين فائقة البرودة التي تمولها اليونيسف والمستخدمة حصريًا للقاح فايزر.