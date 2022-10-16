قال الفنان عمرو يوسف، إن الزوج يمكن أن يُضحي بحياته من أجل زوجته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء السبت، أنه أثناء تجهيزه لدوره في مسلسل وعد إبليس كان يتخيل زوجته الفنانة كندة علوش.

أثار تصريح عمرو يوسف، تفاعلا من الإعلامي عمرو أديب الذي قاطعه بالقول: "عمرو أيَّط.. الدمعة هتفر من عينه".

فيما أشار يوسف، إلى أنه باع روحه في المسلسل ليفتدي زوجته التي كانت مصابة بالسرطان (في أحداث العمل).

وتحدث يوسف عن تجربة العمل مع الفنان فتحي عبد الوهاب في المسلسل، ووصفه بـ"الفنان العظيم"، موضحا أن المسلسل ساهم في قربهما من بعضهما البعض.

وتابع - متحدثا عن عبد الوهاب، إنه شخص متفتح ومتنور ومثقف جدا، مؤكدا أن فتحي ممثل كبير حتى لو ظهر بمشهد واحد في مسلسل.





ومسلسل "وعد إبليس" بطولة عمرو يوسف وعائشة بن أحمد، وبمشاركة فتحي عبد الوهاب، ونيللي كريم، والنجمة الأمريكية بولا باتون، وأحمد مجدي، ويعقوب الفرحان.