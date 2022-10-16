متحدث التنمية المحلية يستعرض خطة المحافظات لمواجهة التقلبات الجوية

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزير اللواء هشام آمنة وجّه برفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية، خصوصًا المحافظات البحرية.

وأضاف، خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، عبر قناة صدى البلد، مساء السبت، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الجاهزية والقدرة على المواجهة.

وأشار إلى أن سبب الأمطار والتقلبات الجوية هو تعرض المحافظات، خصوصًا البحرية، لمنخفض جوي متمركز على سطح البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أن الإجراءات ستُنفذ وفقًا لعدة محاور وهي تشكيل لجان مرورية تختص بأعمال الحماية ضد مخاطر الأمطار، وكذلك متابعة حالة السدود والمصارف والترع للتأكد من جاهزيتها لاستيعاب مياه الأمطار.

ولفت إلى حصر جميع إمكانات المحافظات، مثل معدات الحماية المدنية والإغاثة، والمستشفيات والإسعاف، وكذلك التشديد على وجود مولّد احتياطي في حال انقطاع التيار الكهربائي، مع التأكد من وجود كميات احتياطية من السلع التموينية الاستراتيجية.

وأشار إلى ربط غرفة عمليات الوزارة بالغرفة المركزية لرئاسة مجلس الوزراء، وغرف الأزمات والعمليات في المحافظات، مع توعية الأجهزة التنفيذية في المحافظات المعرضة للأمطار بتنبؤات الأرصاد الجوية عن طريق الصفحات الرسمية للمحافظات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أنه سيتم إنجاز كل الإصلاحات وأعمال الصيانة، خصوصًا لأماكن تجمع المياهـ وترميم الطرق، ومراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها عن المياه، مع معاينة كل العقارات، خاصًة التي صدر قرار إزالة بشأنها لأنها آيلة للسقوط.

ونوه بأنه سيتم تحديد أماكن للإيواء ثابتة ومجهّزة جيدًا في حالة الضرورة القصوى.