مرتضى منصور يكشف سبب غياب إمام عاشور عن مباراتي فلامبو في دوري الأبطال

أوضح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، سبب استبعاد إمام عاشور لاعب الفريق، من القائمة النهائية للفريق الأبيض أمام فلامبو البوروندي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وغاب إمام عاشور عن مواجهة الزمالك و فلامبو البوروندي، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بخمسة أهداف لهدف، في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: "تحدثت مع فيريرا عقب مباراة فلامبو، لمعرفة سبب غياب إمام عاشور عن اللقاء رغم تواجده مع الفريق في الفترة الأخيرة."

وأضاف: "كل ما أثير بشأن تمرد إمام عاشور، أو حدوث خلاف بين اللاعب و فيريرا غير صحيح تماما، والمدرب البرتغالي أوضح لي وجهة نظره."

وأتم: "وفيريرا أخبرني أن زكريا الوردي قدم أداءً شيئًا في مباراة الذهاب أمام فلامبو، فلو شارك إمام عاشور بدلاً من المحترف المغربي في مباراة الإياب، سيتحدث البعض عن فشل الصفقة الجديدة، لذلك فضل المدرب البرتغالي استبعاد عاشور ومشاركة اللاعب المغربي."

يُذكر أن زكريا الوردي انضم لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من صفوف نادي الرجاء البيضاوي المغربي، في صفقة انتقال حر.