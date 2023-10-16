محلل فلسطيني: الطيران البريطاني والأمريكي يشارك الاحتلال في قصف قطاع غزة

توجه الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، بالشكر لمصر شعب وقيادة؛ على موقفهم الصلب لدعم القضية الفلسطينية، وللرئيس السيسي لموقفه الواضح والصريح بأن قوات الاحتلال هي سبب هذه الحرب.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأمن القومي المصري خط أحمر ونؤكد عليه، ولا نزوح للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، مشددا على أن النزوح يعني انتهاء القضية الفلسطينية ويتعلق بأمن قومي ليس فقط مصري ولكن فلسطينيا أيضا.

ولفت إلى أن حلف الناتو تداعى بكل عظمته لمكان صغير جدا في إشارة منه لقطاع غزة، التي تحولت لمقبرة لأكثر من 2 مليون ونصف مليون فلسطيني، منوها أنه أرسل للقطاع حاملات طائراته بعد عملية 7 أكتوبر التي نفذها مجموعة فقدت الأمل في الحياة.

وأشار إلى أن غزة تعاني ضنك الحياة ومحاصرة منذ 17 عاما، ونسبة البطالة بها أكثر من 52 %، مشددا على أن الفلسطينيين يريدون مطارا وميناء ينطلقون منه للعمل بالعالم وليس العمل في إسرائيل.

وأوضح أن الفترة الوحيدة التي تنسم فيها الفلسطينيون نسبة من الأكسجين الممتدة من عام 94حتى 2000، منوها بأن ما يحدث الآن في قطاع غزة هو تدمير للبنى التحتية وكل شيء جميل وقتل للشيوخ والأطفال والنساء، هذا إلى جانب قصف القطاع من كل مكان عن طريق الطيران الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني في هذه العمليات.

وذكر أن هناك 55 أسرة شطبت من السجل المدني، هذا إلى جانب 100 حالة لا يوجد لها مكان بالثلاجات، وتم اتخاذ قرار بدفنهم بمقابر جماعية.