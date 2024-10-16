ماسك يتبرع بـ70مليون دولار لمساعدة ترامب على الفوز في الانتخابات الأمريكية

تبرع إيلون ماسك، قطب التكنولوجيا وأغنى رجل في العالم، بأكثر من 70 مليون دولار لمساعدة دونالد ترامب والجمهوريين الآخرين على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر، ما يجعله أحد أكبر المتبرعين لقضايا الحزب الجمهوري في موسم الحملة الانتخابية الحالي، وفقا لماكشفت عنه بيانات تمويل الحملة التي صدرت هذا الأسبوع.

وقد قدم ماسك التبرع خلال الصيف للجنة العمل السياسي أمريكا وهى لجنة عليا، كان قد أطلقها في مايو/أيار لمساعدة محاولة ترامب للعودة إلى البيت الأبيض. وأصبحت اللجنة بسرعة لاعبا رئيسيا في جهود ترامب الانتخابية.

وقال ماسك مؤسس شركتي سبيس إكس وتيسلا يوم الثلاثاء على منصته إكس للتواصل الاجتماعي إكس، بعد وقت قصير من الإعلان عن المبلغ الذي ساهم به: "إن لجنة العمل السياسي امريكا تهدف فقط إلى نشر الحس السليم وتحقيق القيم الوسطية".

وتستطيع لجان العمل السياسي الكبرى، مثل لجنة العمل السياسي أمريكا التابعة لماسك ، جمع مبالغ غير محدودة من المال وانفاقها ، ولكن يتم منعها عادة من تنسيق جهودها مع المرشحين الذين تدعمهم هذه اللجان .

وقد سمح رأي اصدرته مؤخرا لجنة الانتخابات الفيدرالية، التي تنظم الحملات السياسية الفيدرالية، للمرشحين وهذه المجموعات ذات الإنفاق الكبير بالعمل معا فيما يطلق عليها الجهود الميدانية، والتي يقوم بها جيوش من الأشخاص يتم نشرها لطرق الأبواب للمساعدة على حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات.