محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بمدينة القناطر الخيرية لحل مشاكل المواطنين  محمود عواد: 

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري الأسبوعي والذي تم عقده بمجلس مدينة القناطر الخيرية لحل مشكلات المواطنين.

وخلال اللقاء استمع المحافظ الي شكوي مقدمة من 42 ولي أمر بحي غرب شبرا الخيمة يشتكون من تعمد المدرسين في رسوب الطلاب بالصف الثاني الإعدادي في مادة الرياضيات بمدرسة متولي الشعراوي بنين، وتعهد المدير بإنجاح الطلاب نظير مبالغ مالية، وعلى الفور وجه المحافظ بتحويل الشكوي إلى النيابة الإدارية للتحقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية حرصا علي مستقيل الطلاب.

وخلال اللقاء وفر المحافظ فرصة عمل لأحد المواطنات في مدرسة خاصة، موجها بأن تكون الوظيفة وظيفة غير إدارية غير شاقة حيث تعاني من مرض مزمن كما تعول 4 أولاد ومطلقة.

كما التقى المحافظ، بعدد من المواطنين والمواطنات من ذوي الهمم الذين يحتاجون إلى فرص عمل وعلى الفور تم التنسيق مع مديرية العمل حيث تم توفير 4 فرص عمل لهم بالقطاع وقد استمع عطيه باهتمام بالغ إلى جميع المشكلات، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المطروحة في أقرب وقت ممكن.

كما استمع لعدد من الحالات الإنسانية، وكلف وكيل وزارة التضامن، بتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة ودراسة كل المشكلات وصرف (إعانات مالية عاجلة وعربات طعام متنقله) وإدراج الحالات الإنسانية المستحقة عقب إجراء بحوث اجتماعية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص مؤكداً أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته هي أولوية قصوى، وتنوعت طلبات المواطنين بتوفير فرص عمل ورصف شوارع وتوفير عربات طعام متنقلة.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم بالاستجابة الفورية لمشاكلهم، وتوجهوا بالشكر للمحافظ على اهتمامه وحرصه على الاستجابة لمطالبهم.

ووجه المحافظ، إدارة خدمة المواطنين متابعة تنفيذ الحلول المتفق عليها خلال اللقاء المفتوح، لضمان الالتزام وسرعة التنفيذ لما تقرر خلال اللقاء، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي بأكمله حريص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين والتعامل مع مشاكلهم عن قرب.