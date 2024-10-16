تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاربعاء، سير العمل بمجمع التمور التابع للمحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وجهاد المتولي رئيس مركز الخارجة، وعدد من المسئولين المعنيين، في إطار الاستعدادات الجارية لإقامة معرض الوادي الجديد الزراعي AGI AGRI.

وأشار الزملوط، في بيان اليوم الأربعاء، إلى تفقد مراحل جمع وفرز التمور وخطوط الإنتاج والتغليف والتعبئة، موجهًا بتدبير عمالة إضافية لاستيعاب كثافة الأعمال خلال الفترة القادمة، وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين، وسرعة تسليم مستحقاتهم المالية، مشددًا على رفع كفاءة صالة الفرز وتركيب أجهزة تكييف وتبريد حفاظا على جودة المحصول.