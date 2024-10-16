غارة إسرائيلية على بلدية لبنانية تُسقط 16 شهيدا

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أسفرت غارة إسرائيلية، على مبنى بلدية النبطية جنوبي لبنان، عن سقوط 16 شهيدا حسبما أعلنت السلطات الصحية.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان: «الغارة المعادية على مبنى بلدية النبطية واتحاد بلدياتها أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد 16 شخصا وإصابة 52 بجروح».

ومنذ 23 سبتمبر الماضي وسعت تل أبيب نطاق الإبادة لتشمل لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية عنيفة ومكثفة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف إطلاق النار، من دون أن يلوح في الأفق بوادر لوقف التصعيد.

والمواجهات بين إسرائيل وحزب الله تعود للثامن من أكتوبر الماضي، حين قرر حزب الله أن يكون جبهة إسناد لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر بدأ قبل ذلك بيوم.