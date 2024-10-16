ما دلالة العمامة البيضاء والسوداء في التراث الشيعي؟

صرح الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، بأن لبنان والمنطقة لا يمكن فصلهما عن القضية الفلسطينية، مشددًا على أن "الاحتلال الإسرائيلي ظل في لبنان لمدة 22 عامًا ولم يتم إخراجه إلا من خلال المقاومة". وأوضح أن "لبنان جزء من المخططات التوسعية لإسرائيل".

وفي كلمة متلفزة بثتها قناة المنار التابعة لحزب الله أمس الثلاثاء، قال قاسم: "إسرائيل ومن يقف وراءها يرتكبون المجازر ويخوضون الحروب، ونحن نعيش في وضع يستدعي اتخاذ موقف حاسم". كما أضاف أن "أملنا في النصر لا حدود له".

ويطلق على نعيم قاسم لقب الشيخ، بينما كان يسبق لقب السيد اسم الأمين العام الراحل حسن نصر الله، ويعود ذلك إلى اختلاف ألوان العمامات، وفقًا للتقاليد الشيعية، يرتدي نعيم العمامة البيضاء بينما كان يرتدي نصر الله العمامة السوداء.

دلالات العمامة

في الأدبيات الشيعية، تدل العمامة السوداء على أن صاحبها من نسل النبي محمد ويُدعى "سيد"، في حين تدل العمامة البيضاء على أن صاحبها من عموم رجال الدين و ليس من نسل النبي ويُدعى "شيخ".

وعلى الرغم من أن العمامة السوداء تعتبر أكثر قداسة من البيضاء وفق التراث الشيعي، إلا أن هذا ليس له علاقة بالدرجة العلمية التي يحصل عليها حامل العمامة، حيث يمكن لكليهما أن يصل إلى رتبة "آية الله" ويصبح مرجعًا دينيًا.

في المرجعية النجفية، وهي أعلى مرجعية دينية شيعية في العراق، يوجد 6 مراجع دينية برتبة "آية الله"، ومن بينهم فقط علي السيستاني يرتدي العمامة السوداء، بينما يرتدي الباقون العمامة البيضاء.

في إيران، إلى جانب المرشد الأعلى علي خامنئي، يرتدي العمامة السوداء في مرجعية قم كل من صادق الشيرازي، موسى الزنجاني، وكاظم الحائري، في حين يرتدي الباقون العمامة البيضاء. من أبرزهم: وحيد الخراساني، كمال الحيدري، ناصر مكارم الشيرازي، وغيرهم.