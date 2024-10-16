بايدن: هاريس ستشق طريقها الخاص بمجرد فوزها في انتخابات 2024

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إن نائبته كامالا هاريس "ستشق طريقها الخاص" بمجرد فوزها في انتخابات 2024، مما يسمح بمزيد من التباعد بينها وبينه أثناء عملها على كسب تأييد الناخبين المتشككين قبل ثلاثة أسابيع من يوم الانتخابات.

وأضاف: "كامالا ستقود البلاد في اتجاهها الخاص، وهذا أحد أهم الفوارق في هذه الانتخابات". وأضاف: "وجهة نظر كامالا حول مشاكلنا ستكون جديدة ومبتكرة. أما وجهة نظر دونالد ترامب فهي قديمة وفاشلة وبكل صراحة غير صادقة تماما".

وقد تعطي تصريحات بايدن هاريس مزيدا من الحرية لتحديد مواقفها السياسية وتوجهاتها الخاصة في المرحلة الحاسمة من السباق الرئاسي، وتبدو تصريحات بايدن أكثر ميلا إلى الابتعاد عنها مما قامت به هاريس نفسها. وكان بعض مساعدي نائبة الرئيس بشكل خاص قد أعربوا عن إحباطهم من أن الرئيس / 81 عاما / يركز كثيرا على إرثه الخاص بدلا من السباق لخلافته.

وواجهت هاريس في الآونة الأخيرة ضغوطا متزايدة لتوضيح كيفية إدارتها للبلاد بشكل مختلف عن بايدن، وهي مسألة أكثر تعقيدا في الباطن مما قد تبدو على السطح.