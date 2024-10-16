شعبة السيارات: حركة المبيعات في 2023 كانت الأسوأ على الإطلاق

قال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السوق بدأت تحقق تعافيًّا في عام 2024 مقارنة بعام 2023 بنسبة تصل إلى 16%.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حديث القاهرة» الذي يُقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن حركة المبيعات خلال عام 2023 كانت الأسوأ على الإطلاق.

وأوضح أن حجم المبيعات سواء داخليًّا أو على صعيد الاستيراد في أغسطس 2024 شهد 8339 سيارة مقابل 6229 سيارة في أغسطس 2033، ذاكرا أنه بالنسبة للأتوبيسات جرى تداول 604 أتوبيسات في أغسطس 2024 مقابل 495 في أغسطس 2023.

وأفاد بأن حركة الشاحنات شهدت تداول 1090 شاحنة في أغسطس 2024 مقابل 1303 شاحنات في أغسطس 2023، مُرجعًا هذا التناقص إلى أن السوق يشهد متغيرات وكذلك آليات العرض والطلب.

ولفت إلى أن التطوير الكبير في قطاع القطارات أدّى إلى تراجع الطلب على الشاحنات، غير أنه وصف السوق في المجمل بأنها تحقق حالة من التعافي.